Finita l'attesa: stasera la processione dei Misteri a Giovinazzo. Il percorso

Il Triduo Pasquale è entrato nel vivo ieri sera, Giovedì Santo 14 aprile, con la Messa in Coena Domini e la visita ai Repositori. Stasera, Venerdì Santo, 15 aprile, Giovinazzo vivrà uno dei momenti più alti spiritualmente da tre anni.Dopo l'adorazione e la veglia di preghiera, i fedeli si ritroveranno in piazza Duomo. Con la suggestiva luce del crepuscolo da lì muoveranno le statue dei Misteri, che torneranno in processione dopo i due anni di stop forzato per via della pandemia. Non accadeva dal 2019.La partenza è dunque prevista ai piedi della Cattedrale di Santa Maria Assunta e, come accaduto venerdì scorso per la processione dell'Addolorata, i portatori si dirigeranno verso via Marina. Poi ci saranno i passaggi in via Galdi, in piazza Costantinopoli, via Lupone da Giovinazzo, quindi quello davvero suggestivo (e forse sottovalutato) in piazza San Felice.Poi le effigi che raccontano la Passione e Morte di Cristo portate a spalla dai portatori delle confraternite cittadine, transiteranno per il lato sud di piazza Vittorio Emanuele II (da quella che volgarmente è detta Porta Nuova), passando poi su via Marconi, raggiungendo quindi via Sasso, piazza Garibaldi dal lato di piazza Vittorio Emanuele II e quindi corso Roma.La processione proseguirà poi su via Cappuccini, con un nuovo passaggio in piazza Vittorio Emanuele II ed il rientro da via Marina nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.Il percorso modificato è figlio di una decisione diocesana per evitare assembramenti ancora pericolosi, nonostante il calo dei contagi da Sars CoV2. Ai portatori ed a quanti parteciperanno attivamente alla processione è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2.È un primissimo passo verso l'agognata normalità, ma è fondamentale non commettere errori grossolani con comportamenti a rischio proprio alla vigilia delle festività di Pasqua.