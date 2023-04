Stasera la Processione dei Misteri a Giovinazzo: l'itinerario

Con la Messa in Coena Domini di ieri, 6 aprile, è iniziato a Giovinazzo ilil momento liturgico di più alta intensità dell'anno.Dopo le riflessioni pomeridiane e le adorazioni comunitarie, questa sera,si terrà la tradizionaleSi parte alle 20.00 in piazza Duomo, quando le effigi che raccontano la Passione e Morte di Cristo saranno allineate. Poi il passaggio nel borgo antico in via Marina, in piazza Costantinopoli, via Lupone da Giovinazzo, piazza San Felice sino a raggiungere il lato meridionale di piazza Vittorio Emanuele II.Poi i gruppi statuari, portati a spalla dai confratelli dei pii sodalizi cittadini, transiteranno in via Gioia, in via Sasso, in piazza Garibaldi, in corso Roma, in via Cappuccini con passaggio al Parco delle Rimembranze (Calvario), per poi scendere di nuovo via Cappuccini verso piazza Vittorio Emanuele II, dove avverrà la benedizione del popolo dei fedeli con la reliquia del Legno della Croce e della Sacra Spina.Il rientro è previsto intorno alle 22.30/23.00 da via Marina nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.