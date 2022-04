La processione dei Misteri di Giovinazzo nelle nostre FOTO

24 foto Processione dei Misteri 2022

Riavvolgere il nastro e riannodare i fili di un discorso interrotto tre anni fa.Giovinazzo si è riscoperta ieri sera, Venerdì Santo 15 aprile, comunità che ha l'esigenza di tramandare antiche tradizioni e che ha bisogno di fede. Clero, confraternite e semplici fedeli hanno partecipato al ritorno della, partita al crepuscolo da piazza Duomo.Poi i passaggi suggestivi in piazza Costantinopoli, piazza San Felice, via Cappuccini e piazza Vittorio Emanuele II spenta, con l'allineamento delle sacre effigi e la benedizione solenne a chiudere in piazza Umberto I.È stato un ritorno alla "vera" Settimana Santa, ciò che non era stato possibile nel 2020 e nel 2021. Intenso, quasi paradossalmente "diverso" rispetto alla fase pre-pandemica e non solo per un percorso che la Diocesi ha voluto più breve per evitare troppi assembramenti.Non è ancora pienamente normalità, ma ci va vicina. E noi ve la raccontiamo attraverso i nostri scatti, senza aggiungere troppi orpelli.