Eventi
Eventi
Eventi e cultura

Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia

Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre

Giovinazzo - sabato 6 settembre 2025
L'estate volge al termine, settembre è ormai iniziato, ma gli eventi in Puglia non deludono. Il calendario pugliese continua a proporre appuntamenti interessanti in tutta la regione. Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend:

TRANI

Buona Puglia Food Festival
Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva cornice del Monastero di Colonna a Trani ospiterà la 27esima edizione del Buona Puglia Food Festival, un grande evento che celebra le eccellenze enogastronomiche della Puglia.

BARLETTA

Disfida di Barletta
Torna la Disfida di Barletta, il grande evento storico che ogni anno celebra l'epico scontro cavalleresco del 1503 tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi.

Tessiture Festival
Il 6 settembre ci sarà la seconda giornata del festival Tessiture, un omaggio alla etteratura indipendente che animerà i giardini De Nittis – a due passi dalla Stazione – con incontri, presentazioni e dibattiti.

MOLFETTA

Festa Patronale
A Molfetta, il 7 e 8 settembre si celebra la tradizionale festa patronale in onore della Madonna dei Martiri.

CORATO

Note d'oro
Il 6 settembre, alle ore 20.00, in piazza Vittorio Emanuele torna la storica rassegna canora "Nota d'Oro", giunta alla 37ª edizione, a cura di Le vie dei Girasoli APS con la direzione artistica di Aldo Scaringella.

ANDRIA
Castel dei mondi
Il Festival entra nel vivo ed il primo week end settembrino (5, 6 e 7) propone al pubblico una serie di appuntamenti di assoluto rilievo.

CERIGNOLA

Festa Patronale
Il 7 ha inizio la Festa in onore della Patrona Maria SS. di Ripalta.

BISCEGLIE

Il Dolmen – Bisceglie storica
L'edizione 2025 del Raduno "Il Dolmen – Bisceglie storica", la numero 23, è pronta ad approdare presso il waterfront – zona Porto turistico di Bisceglie.

Festa dell'Unità
Via Nazario Sauro farà da cornice all'ufficialità della candidatura di Decaro alle prossime regionali? L'ipotesi prende sempre più corpo e potrebbe trovare conferma durante la Festa dell'Unità regionale, in programma a Bisceglie dal 5 al 7 settembre.

SPINAZZOLA

Festa della salsiccia
S abato 6 e domenica 7 settembre 2025 il suggestivo centro storico della città si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato al gusto e alla convivialità con la nuova edizione della Festa della Salsiccia a punta di coltello.

TERLIZZI

Notte bianca
Giunta alla sua terza edizione, torna questa sera, sabato 6 settembre a Terlizzi, la Notte Bianca. Un concentrato di musica, divertimento, arte e spettacoli che illumineranno le vie del paese, con lo scopo in primo luogo di essere fortemente inclusiva.

RUVO

Festa patronale
I solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della devozione popolare e simbolo di protezione e speranza per intere generazioni di ruvesi, saranno protagonisti del fine settimana.

MODUGNO
Modugno ComicCon
Domenica 7 settembre MOH Modugno Comic Con inaugura la sua 6ª edizione con una giornata ricca di eventi ed "incontri fantastici".
  • eventi
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
6 settembre 2025 Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”
Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
6 settembre 2025 Bocce che passione per gli utenti della Cooperativa Anthropos
Altri contenuti a tema
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” Sociale Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Attualità Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Speciale Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Appuntamento previsto oggi, 22 agosto
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
"Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia Speciale "Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Un fine settimana ricco di appuntamenti
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Speciale Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
«Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Speciale «Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Possono aderire i neodiplomati con 100 e 100 e lode del territorio, premiati dal Viva Network al Gran Shopping Molfetta
"Giovinazzo Estate 2025 ", gli appuntamenti del fine settimana
6 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", gli appuntamenti del fine settimana
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
5 settembre 2025 PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
5 settembre 2025 Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
5 settembre 2025 Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso
“Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
5 settembre 2025 “Una questione di soldi”, Gabriella Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
4 settembre 2025 Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
4 settembre 2025 Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
4 settembre 2025 Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.