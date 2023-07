Presentata la Notte Bianca della Poesia: il programma completo

Programma Notte Bianca della Poesia Documento PDF

Si è tenuta ieri sera, 6 luglio, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, la conferenza stampa di presentazione della 13ª edizione della. Presenti l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, ed il suo omologo alla Polizia Locale e viabilità, Alfonso Arbore.I giorni 8 (a Molfetta) e 9 luglio (a Giovinazzo) andrà dunque in scena l'attesa rassegna organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, presieduta da Nicola De Matteo. Confermato, in qualità di Direttore artistico, il molfettese Gianni Antonio Palumbo, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, coadiuvato, nella selezione dei testi, dallo scrittore Vito Davoli.La serata molfettese avrà luogo presso il Palazzo della Musica, in Piazza delle Erbe. Ospiti d'eccezione saranno Valerio Magrelli, poeta, scrittore, francesista, traduttore e critico letterario italiano, professore ordinario presso l'Università degli Studi Roma Tre, e Guido Oldani. Quest'ultimo, poeta e scrittore nato a Melegnano, è ideatore della poetica del Realismo Terminale e di quello che, a partire dal 2014, è divenuto vero e proprio movimento letterario (sarà presente alla manifestazione anche la poetessa Annachiara Marangoni).Presentato da Palumbo e Angela Di Liso, l'evento dell'8 luglio sarà aperto da un breve concerto lirico e, nella prima fase della serata, anche da un secondo intervento del soprano Marilena Gaudio, accompagnata al pianoforte dal M° Flavio Peconio, in un repertorio che dalla musica classica spazierà sino a toccare l'ambito della canzone napoletana. All'intervento poetico di Valerio Magrelli e Guido Oldani seguiranno reading delle Associazioni Matera Poesia 1995 e il Convivio di Poeti, Santeramo.L'evento del 9 luglio avrà come scenario i vicoli e le piazze del centro storico di Giovinazzo. «Abbiamo inteso valorizzare il centro storico di Giovinazzo – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – considerato l'alto numero di presenze attese per la Notte Bianca. Per questo il Direttore Artistico ha aumentato i "Luoghi della Poesia" che diventeranno di interesse anche turistico. Scelti, quindi,. La guida accreditata Nunzia Stufano, sarà a disposizione degli ospiti per un tour turistico per far conoscere le bellezze del Borgo Antico di Giovinazzo».Ospiti d'eccezione saranno a Giovinazzo, scrittore, critico letterario e traduttore (recente la sua traduzione del De rerum natura di Lucrezio su cui terrà un seminario con la partecipazione dell'attrice Viviana Nicodemo), e Vittorino Curci, poeta e sassofonista, collaboratore della rivista Nuovi Argomenti e curatore per Repubblica Bari della "Bottega della poesia" (finalista del Premio Strega Poesia).Nel corso della "Notte bianca" è previsto un omaggio ache sarà introdotto da Marco Ignazio de Santis, con letture di testi scelti dallo stesso de Santis e da Gianni Palumbo. I testi saranno letti da Tania Adesso, Lucia Diomede e Mariella Facchini. Ad aderire alla manifestazione poetica sono 11 associazioni (a Giovinazzo saranno presenti Interzona News - Taranto, Accademia della Lingua barese "Alfredo Giovine" - Bari, Comunicazione plurale - Bari, Movimento Internazionale Donne e Poesia - Bari, Virtute e Canoscenza - Bari, L'isola di Gary - poesia a tema ambientale, Mò Heart - Bitonto, In folio – Ruvo, "Luce e Vita", periodico diocesano con lo spazio di poesia metafisico-civile "Riflessi") con giovani poeti, per lo spazio studentesco di nuova istituzione, in rappresentanza dei licei di Molfetta e Corato. Ad aprire la manifestazione sarà un concerto della "Brass Ensemble il Cenacolo", diretta dal maestro Salvatore Barile. La kermesse letteraria, fanno sapere gli organizzatori, ha superato il già alto numero degli iscritti dello scorso anno, quando ad aderire furono in 211.Novità di quest'anno i seminari a partecipazione gratuita che saranno tenuti dai quattro ospiti della manifestazione, i già citati Oldani, Magrelli, De Angelis e Curci. Le informazioni per l'iscrizione ai seminari sono presenti sul sito https://www.culturedelmediterraneo.it/ In allegato il programma completo della rassegna.