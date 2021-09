Presentata alla Camera dei Deputati l'edizione giovinazzese dell'Apulia Best Company Award

Social Video 3 minuti Depalma alla Camera dei Deputati

Presentata nella giornata di ieri, 15 settembre, alla Camera dei Deputati, l'edizione dell'Apulia Best Company Award, la rassegna che premia le eccellenze pugliesi in svariati campi, dall'associazionismo a quello aziendale, dall'economia a quello della ricerca.A Montecitorio, a rappresentare la comunità giovinazzese che il prossimo 1° ottobre ospiterà nell'Istituto Vittorio Emanuele II il premio, c'erano il sindacoe la deputata del MoVimento 5 Stelle,. Con loro il, presidente di Sinergitaly che promuove gli Awards, e l'On.di Noi con l'Italia.Durante la presentazione, il primo cittadino di Giovinazzo e Francesca Galizia hanno entrambi evidenziato l'importanza della sinergia tra le varie realtà pugliesi ed in particolare all'interno dell'Area Metropolitana di Bari, foriera di nuove prospettive per un futuro sempre più radioso per l'intera regione. Fondamentale il supporto delle istituzioni locali e regionali nel sostenere la parte migliore della società pugliese.Per l'occasione, la Camera dei Deputati ha realizzato una medaglia di rappresentanza che celebrerà l'evento che si terrà a Giovinazzo e che rappresenta il segno tangibile dell'importanza che l'evento riveste anche in chiave extraregionale.Nel video che vi proponiamo sotto il nostro articolo, l'intervento integrale di Tommaso Depalma, a questo link quello dell'On. Francesca Galizia.