Premio Culture del Mediterraneo, stasera a Giovinazzo la prima edizione

Tra gli eventi culturali che anticipano l'Edizione del 2020 della tanto attesa, ideata da Nicola De Matteo e dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, che si terrà dal 3 al 6 settembre tra le città di Giovinazzo e Molfetta, si inserisce il "". L'evento, nato in collaborazione tra l'Accademia e l'Ora Blu - Associazione di Promozione Sociale, si svolgerà questa sera alle 20 nell'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo.La serata, presentata da Angela Di Liso, saprà ben fondere la poesia con le emozioni care al cuore, la musica e il canto lirico. A far da protagoniste le meravigliose poesie, selezionate da una giuria tecnica, scritte dai tredici poeti finalisti: Onofrio Arpino, Maria Teresa Bari, Antonio Biancolillo, Carmelania Bracco, Vito Carpentiere, Letizia Cobaltini, Rosa Costantino, Elena Diomede, Lucia Diomede, Franco Franconi, Gabriele Giuliano, Elisabetta Liberatore, Maria Mollo.Gli spazi musicali e cantati saranno curati dal soprano Brigida Catanzaro, dal pianista Daniele de Palma, dal trombettista Michele Fiorentino e dall'oboista Luciana Visaggio. Una giuria popolare, formata da cinquanta giurati provenienti da venti comuni dellai, voterà la poesia che si aggiudicherà il "Premio Culture del Mediterraneo". Per decretare il vincitore si sommeranno i voti della giuria di esperti con quelli della giuria popolare grazie ad un algoritmo predisposto dall'esperta in matematica Giovanna Sgherza. Le poesie finaliste saranno recitate dalle lettrici della Associazione l'Ora Blu di Bisceglie.«Come direttore artistico della Notte Bianca della Poesia - spiega- ho fatto parte della giuria tecnica che ha selezionato le tredici poesie in concorso. Penso che questa prima edizione sia stata condotta con serietà e tanto lavoro da parte dell'organizzazione dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Si è cercato di coniugare la competenza della giuria tecnica con la capacità di cogliere la forza comunicativa dei singoli testi poetici. I voti della giuria popolare, che entrerà in campo questa sera, serviranno a decretare il vincitore della serata. Saranno sommati ai voti della giuria tecnica, dopo essere stati moltiplicati per un certo coefficiente. Significativa anche la collaborazione con l'associazione l'Ora Blu, che darà voce ed emozione alle liriche».La sensibilità d'animo dei poeti finalisti trasporterà i pensieri del pubblico in un raffinato mondo emozionale che conquisterà tutti. La musica sarà un dolce carezza sul cuore. La serata sarà trasmessa insulla pagina dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto del distanziamento. Per seguire l'iniziativacome previsto dalla normativa vigente sul pubblico spettacolo.