Ettore Catalano presenta a Giovinazzo il libro "Il complesso di Chirone"

Serata in Sala San Felice organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo

Stasera, sabato 23 novembre, alle ore 18.30, all'interno della Sala San Felice di Giovinazzo,presenta il nuovo libro di– Progedit Editore.A dialogare con l'Autore sarà il Prof. Gianni Antonio Palumbo – Docente Universitario e Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia.«È con vero piacere che ospitiamo a Giovinazzo il Prof. Ettore Catalano (Università di Bari e del Salento, già premio Carlo Levi per la saggistica) – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – con il suo nuovo romanzo Il complesso di Chirone che rappresenta una continuità letteraria e investigativa per il personaggio del vicequestore Donato Tanzarella, da lui ideato, che stavolta deve dipanare una matassa intricata di un delitto avvenuto in campo accademico».Saluti iniziali di Angela Di Liso – Vice Presidente dell'Accademia – e introduzione ala testo di Vito Davoli. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Giovinazzo e sarà l'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli a portare i saluti istituzionali della civica amministrazione .