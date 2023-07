Porto Rubino, il 2 luglio Madame a Giovinazzo

Continua la stagione della grande musica a Giovinazzo.La cittadina adriatica, dopo aver ospitato il 26 giugno una tappa del Road to Battiti Live con, accoglierà domani sera, 2 luglio, a partire dalle 20.30, sempre in Cala Porto, una serata del Festival Porto Rubino, nata dalla mente del cantautore Renzo Rubino.Come preannunciato già il 18 maggio scorso, a Giovinazzo arriveràal secolo Francesca Calearo, cantautrice 21 enne di Creazzo, nel vicentino, eclettica, premio "Voce" al Festival di Sanremo 2021, kermesse dove ha raccolto molti consensi lo scorso febbraio con la sua "Nel bene e nel male". Idolo di molti teenager per la sua musica con varie contaminazioni, Madame è stata anche conduttrice del concertone finale della Notte della Taranta, affiancata da Gino Castaldo. Per la cantautrice si trattava della prima volta in questo ruolo, dopo essere già stata maestra concertatrice della precedente edizione della rassegna salentina.Con lei sul palco saliranno, cantautore napoletano classe 1950, noto per le sue celeberrime "Figli delle Stelle" e "Tu sei l'unica donna per me", che gli valse il titolo a Festivalbar del 1979, iche hanno vinto la sedicesima edizione di "X Factor" eapprezzatissima musicista toscana che propone musica indie-pop.Per l'occasione il Comune di Giovinazzo ha previsto un nuovo piano per l'afflusso che sarà reso noto nelle prossime ore.