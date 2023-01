Porta Futuro apre i battenti a Giovinazzo. Ieri il primo appuntamento

Sollecito: «Un servizio in più per la città e per i giovani». Marzella: «Diventerà punto di riferimento per incontrare il mondo del lavoro»

È stata la presentazione del Bando 2023 per il Servizio Civile Universale il primo evento con il pubblico organizzato dallo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, il network provinciale di job centre nato a a Giovinazzo dall'esperienza diStamattina, alla Cittadella della Cultura, l'inaugurazione ufficiale con il sindaco di Giovinazzo,e con l'assessore alle Politiche Giovanili,Il bando presentato stamani ai giovani che si sono prenotati è finalizzato alla selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero. Il bando, pubblicato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili con scadenza il 10 febbraio, è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni ed include 1217 progetti a cui aderire in Puglia di cui 398 afferenti all'Area Metropolitana di Bari.Il job centre, situato all'interno della Cittadella della Cultura, è interamente dedicato al mondo del lavoro, all'incontro tra domanda e offerta, alla formazione e al confronto tra realtà pubbliche e private. Un aggregatore in grado di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio dell'autonomia, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.«Siamo molto felici di ospitare all'interno della Cittadella della Cultura un nuovo servizio per tutta la comunità - ha dichiarato il sindaco Michele Sollecito - Un job centre di ultima generazione che aiuterà i nostri giovani a orientarsi nel mondo del lavoro e anche nel mondo della formazione. Un servizio in più, che fino ad ora non era presente in città, che sono certo verrà molto apprezzato da tutti i cittadini».«Porta Futuro diventerà il punto di riferimento per incontrare il mondo del lavoro attraverso la formazione e la partecipazione - ha spiegato l'assessore Natalie Marzella - L'attivazione di un hub metropolitano del lavoro e dell'innovazione sociale è uno dei punti qualificanti per noi amministratori e siamo felici e orgogliosi di averlo raggiunto . L'auspicio è che».gestito dalla cooperativa 'Mestieri Puglia', seguirà i seguenti orari settimanali di apertura:LUN 9.00 -13.00; 15.30 alle 19.00MARTEDI' 9.00-13.00MERCOLEDI' 9.00- 13.00GIOVEDI' 9.00-13 ALLE 15.30.19.00VENERDI'9.00- 13.00- 15.30-19.00