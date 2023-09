Porta Futuro, a Giovinazzo formazione sui collegamenti intermodali

Ritornano gli appuntamenti di presentazione dell'offerta formativa degli ITS di Puglia, quest'anno per la prima volta organizzati a Bari e negli sportelli dell'Area Metropolitana di Bari.in Tour 2023 è l'evento itinerante voluto daper raccontare i nuovi corsi di alta formazione proposti, gratuiti e finanziati, che avranno sede in diverse realtà del territorio regionale e si concentreranno sulla formazione di profili professionali altamente qualificati e richiesti nel mondo del lavoro.L'ITS Logistica Puglia, che presenterà i percorsi e le figure professionali da formare e rendere in grado di operare strategicamenteche caratterizza il sistema logistico pugliese.«Se sei un/a neo-diplomato/a, un/a diplomato/a o laureato/a, uno/a studente/ssa universitario/a, un/a lavoratore/trice alla ricerca di specializzazione - si legge sulla pagina del portale di Porta Futuro -, puoi venire a conoscere da vicino questa innovativa opportunità di formazione, con reali possibilità di inserimento nel settore della mobilità: i livelli di placement sono pari all'80%!Partecipare è semplice, compila il modulo a questo link e indica nel campo "Note" la sede presso cui vorresti partecipare all'incontro di presentazione».