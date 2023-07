formailtuofuturotour: appuntamenti a Giovinazzo

Porta Futuro Giovinazzo ha organizzato un incontro, che fa parte del percorsopresso la Sala Eventi della Cittadella della Cultura.Dopo il primo appuntamento dello scorso 6 luglio, ecco il programma completo:«Il turismo - spiegano da Porta Futuro - rappresenta per la Puglia un'eccellenza che negli ultimi anni ha visto la nostra regione sempre più meta di turisti alla ricerca di nuove "esperienze" da vivere. Il nostro territorio è in grado di offrire un ventaglio di opportunità ampie: tour enogastronomici, turismo sportivo ed ecosostenibile, valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, accoglienza croceristica, sono solo alcuni esempi di come l'offerta turistica si sia evoluta. Parallelamente, cresce la domanda di personale tecnico qualificato e con competenze al passo con le nuove esigenze, in grado di creare e gestire pacchetti turistici, di valorizzare le ricchezze regionali, di saper mettere in pratica un marketing territoriale intraprendente e di utilizzare i nuovi strumenti social e le piattaforme turistiche».Chiunque sia interessato può partecipare a, l'evento itinerante voluto da Porta Futuro Area Metropolitana di Bari per raccontare i nuovi corsi di alta formazione, gratuiti e finanziati, proposti dall'ITS Turismo e Beni Culturali, eccellenza pugliese nella formazione tecnica superiore, primo in Italia nelle valutazioni INDIRE (Monitoraggio 2022 - Ministero dell'istruzione e del merito).Durante l'evento saranno illustrati i percorsi formativi gratuiti, previsti per il prossimo biennio, altamente qualificanti per la formazione di figure professionali in grado di operare in un settore strategico per il nostro territorio e di cui sono protagoniste molte realtà aziendali alla ricerca di personale qualificato.