ha organizzato un incontro, che fa parte del tour, presso la Sala Eventi della Cittadella della Cultura. L'appuntamento è fissato per giovedì 28 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, ed avrà ad oggetto la presentazione di ITS MI.TI. Moda Puglia.Il comparto moda "Made in Puglia" coinvolge numerose aziende del territorio che realizzano le proprie attività manifatturiere nel settore dell'abbigliamento uomo/donna/bambino, delle calzature uomo/donna e accessori moda.Negli ultimi anni, importanti brand nazionali ed internazionali, hanno fatto della Puglia la location ideale per eventi e iniziative di respiro internazionale. Un fermento che vede protagoniste aziende locali di eccellenza che necessitano sempre più di personale con competenze in grado di coinugare la tradizione e l'innovazione, l'artigianato e la digitalizzazione.nell'ambito dell'iniziativa #formailtuofuturointour, intende approfondire il tema con laAcademy che nasce dalla collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze proprio nell'area delle nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema tessile, abbigliamento e calzaturiero.I corsi proposti, gratuiti e finanziati, offrono l'opportunità di accesso ad una formazione altamente professionalizzante che prepara tecnici in grado di utilizzare le tecniche e i software più avanzati del modellismo per l'abbigliamento e le calzature. Una scelta innovativa e vincente per un'esperienza in cui, mossi dalla passione per la moda, si impara e ci si arricchisce venendo in contatto con interessanti realtà aziendali e culturali, per fare un salto verso il futuro.Chiunque fosse un/a neo-diplomato/a, un/a diplomato/a o laureato/a, uno/a studente/ssa universitario/a, un/a lavoratore/trice alla ricerca di specializzazione, può andare a conoscere da vicino questa innovativa opportunità di formazione, con reali possibilità di inserimento nel settore. Partecipare è semplice, basta compilare il modulo e indicando nel campo "Note" la sede in cui si vorrebbe partecipare all'incontro di presentazione.