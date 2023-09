Porta Futuro, il 18 settembre nuovo incontro on line per il bando Servizio Civile

In seguito alle numerose richieste di approfondimento,organizza un nuovo appuntamento di presentazione del bando Servizio Civile Digitale, in scadenza il prossimo 28 settembre.L'incontro si terràda remoto a partire dalle ore 10.00 e sarà una nuova occasione per scoprire come rientrare tra i 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni che saranno impiegati in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale già finanziati e da realizzarsi in Italia.Ilconsente ai giovani volontari di mettersi a disposizione della collettività e mettere a disposizione le proprie competenze digitali, percependo un assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari ad € 507,30.Nel corso dell'incontro si approfondirà come diventare aspiranti operatori volontari, come presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), come scegliere i progetti consapevolmente e tutte le informazioni sull'avvio del servizio.Tutte le info a questo link