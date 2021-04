Polizia Locale Giovinazzo, anche PVA affonda il colpo contro Depalma

«"...La rabbia mi porta per prima cosa a pensare di chiamare i Vigili (sempre che a quell'ora non abbiano già messo le auto a posto e aspettino il fine turno delle 21 comodamente in ufficio...)". Parole di un "leone da tastiera" o di un "commentatore Social" qualunque? No, cari concittadini! Parole del Primo Cittadino, ovvero del primo responsabile dell'ordine pubblico e della Polizia Municipale!Parole che, se non fossero tanto irresponsabili e offensive verso cittadini impegnati quotidianamente in un lavoro tanto delicato e importante, suonerebbero quasi comiche e paradossali! Proferite poi da chi, in piena pandemia, si è preso il lusso di cacciare lo "scomodo" comandante Evangelista Marzano senza sostituirlo, affidando l'ennesimo incarico provvisorio al segretario comunale.E si permette pure di attaccare la Polizia Municipale?!».L'attacco è frontale e proviene dache, come già fatto da Antonio Galizia e dal Partito Democratico, attacca Tommaso Depalma dopo un post pubblico che raccontava la serata "brava" di un gruppo di giovani in barba alle norme anti-Covid.Dal direttivo guidato dainsistono sulla presunta diatriba interna alla maggioranza ed alla Giunta tra il sindaco e l'Assessore alla Polizia Locale, Salvatore Stallone, che si starebbe consumando da qualche tempo.«La racconti tutta, sindaco - è l'affondo dei primaverini -: pure i muri hanno capito che il suo improvviso attacco ai Vigili non è che il proseguimento della sua faida interna con l'Assessore al ramo Stallone, che non è riuscito a rimuovere nel recente rimpasto di Giunta! Lasci perdere i Vigili Urbani; lSe Lei proprio non ci riesce - ironizzano da PVA -, si faccia aiutare dal sempre accondiscendente e silenzioso vicesindaco Michele Sollecito, l'amante della "force tranquille", a spiegare ai cittadini come è possibile che la nostra città sia priva di un Dirigente all'Urbanistica ed ai Lavori Pubblici ed un Comandante della Polizia Municipale in un periodo storico così drammaticamente difficile per tutti i giovinazzesi!!E ci risparmi, almeno in questi tempi, la sua retorica e stucchevole propaganda», è la conclusione di una nota apparsa nelle scorse ore su Facebook.Una questione, quella del Comandante dellache sembra non poter più essere rinviata, con un toto-sostituto di Evangelista "Ivano" Marzano che impazza e con alcuni uomini e donne del Corpo che appaiono disorientati.