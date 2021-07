Tornano gli appuntamenti in presenza griffati dalla, l'associazione culturale guidata dal presidente Vito Fumai.spazio al vernacolo grazie ad alla premiazione di un concorso che ha portato gli autori per la settima edizione a cimentarsi con i versi dialettali sul tema(in foto una delle passate edizioni invernali, all'interno della Sala San Felice, ndr). L'appuntamento è fissato per le ore 20.00 all'interno dell'Oratorio "San Giovanni Paolo II" della parrocchia San Domenico, con ingresso da corso Principe Amedeo.Sarà anche una serata all'insegna dell'amarcord, con la proiezione di video che intervalleranno la declamazione delle liriche rendendo ancor più affascinante questo tuffo nella tradizione locale e nella salvaguardia della sua lingua, temi su cui laha mostrato grande sensibilità nelle passate stagioni. Ma non è tutto.Ad allietare la manifestazione, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, vi sarà il duostraordinari interpreti della tecnica dell'aerografia speculare lucida di cui sono tra i massimi esponenti nazionali nella sua applicazione in pasticceria.L'evento di sabato sera è frutto della collaborazione con la" e gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.