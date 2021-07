Più di 20mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate a cittadini di Giovinazzo

Continua a buoni ritmi, nonostante le ferie del personale sanitario e alcuni buchi nella fornitura delle dosi, la campagna vaccinale pugliese. I centri allestiti all'interno del PalaCozzoli a Molfetta e del PalaChicoli a Terlizzi hanno aiutato parecchio nella lotta al rallentamento dei contagi a Giovinazzo, che tuttavia non ha mai ricevuto una risposta sul suo punto, pronto da più di un mese nella palestra della scuola "San Giovanni Bosco". Buoni numeri, quindi, come testimoniano i dati forniti dalla nostra testata, e quelli della ASL Bari sembrano ulteriormente confortanti.Col dato cristallizzato a venerdì 9 luglio, le somministrazioni effettuate su cittadini giovinazzesi sono state. Sonoi residenti che hanno ricevuto almeno una dose di siero ecoloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale.Numeri sempre più confortanti, che ci si augura servano a scongiurare nuovi contagi, ferma restando la necessità di continuare ad assumere comportamenti rispettosi delle regole imposte su tutto il territorio nazionale. Regole che potrebbero salvarci da un autunno nuovamente cupo come capitato lo scorso anno.