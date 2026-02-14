Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo

Al pomeriggio vi saranno ampie schiarite

Ancora pioggia su Giovinazzo, anche in questa domenica 15 febbraio. Precipitazioni sono previste al mattino e sino all'ora di pranzo, accompagnate da una ventilazione da moderata ad intensa da quadranti nord-occidentali. Temperature massime sui 13°, mare molto mosso, con moto ondoso in aumento e tendenza all'agitato in serata. Pomeriggio con ampie schiarite. Minime della notte sugli 8°. Lunedì tempo variabile con nuovi rovesci possibili a sera.SOLE - Sorge: 6:49, Tramonta: 17:23LUNA - Leva: 5:52, Cala: 15:16 - Luna calante