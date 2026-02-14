Maltempo su Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Maltempo su Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Vita di città

Pioggia nella mattinata di domenica su Giovinazzo

Al pomeriggio vi saranno ampie schiarite

Giovinazzo - domenica 15 febbraio 2026
Ancora pioggia su Giovinazzo, anche in questa domenica 15 febbraio. Precipitazioni sono previste al mattino e sino all'ora di pranzo, accompagnate da una ventilazione da moderata ad intensa da quadranti nord-occidentali. Temperature massime sui 13°, mare molto mosso, con moto ondoso in aumento e tendenza all'agitato in serata. Pomeriggio con ampie schiarite. Minime della notte sugli 8°. Lunedì tempo variabile con nuovi rovesci possibili a sera.

DOMENICA 15 FEBBRAIO
SOLE - Sorge: 6:49, Tramonta: 17:23
LUNA - Leva: 5:52, Cala: 15:16 - Luna calante
  • meteo Giovinazzo
Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo
14 febbraio 2026 Fulmini e mareggiate sulla costa: allerta meteo arancione a Giovinazzo
L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi
14 febbraio 2026 L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi
Altri contenuti a tema
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo Territorio Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo L'ha diramata la Protezione Civile della Puglia
Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo Territorio Più sole al mattino, più nuvole al pomeriggio su Giovinazzo Meteo domenicale dai due volti, venti di direzione variabile
Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo Territorio Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo Massime sui 13° circa
Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo Territorio Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo Temperature massime in risalita
Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate Territorio Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate Velature e schiarite nella domenica giovinazzese
Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo Territorio Vento gelido di Maestrale nella domenica di Giovinazzo Mare da agitato a burrasca
Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo Territorio Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo Possibilità di scrosci a sera. Calo termico da mercoledì
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo Territorio Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo Arrivano le piogge da lunedì
Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
14 febbraio 2026 Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
Spuntano nuove buche in via Gioia
14 febbraio 2026 Spuntano nuove buche in via Gioia
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio»
14 febbraio 2026 Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
14 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
13 febbraio 2026 Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
13 febbraio 2026 A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali "
13 febbraio 2026 La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali"
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
13 febbraio 2026 Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.