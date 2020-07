Pinuccio ed i suoi 400 grammi di Giovinazzo

Quando era venuto a Giovinazzo, lo aveva sempre fatto da inviato di Stiscia la Notizia, il tg satirico e d'inchiesta di Mediaset, per occuparsi di discarica, ciclovia, agricoltura in difficoltà.Alessio Giannone, in artequesta volta si è trasformato in un potentissimo mezzo di divulgazione e promozione turistica per quella che a buon diritto è ritenuta la perla del nord barese.Nel suo video, che fa parte del progettoche tanto successo ha avuto anche durante il lockdown su Facebook, Pinuccio concentra in 4 minuti e 6 secondi il racconto di quanto di bello c'è da vedere a Giovinazzo.come dice lui, di una delle località più amate della costa settentrionale della Terra di Bari.Il ritorno per una cittadina, che in queste serate di calma di vento appare bella più bella del solito, è stato inevitabile, con commenti da diverse zone della Puglia e d'Italia.Il video, che vi strapperà anche più di una risata, come nello stile del comico e del suo "amico" Sabino, lo potrete vedere integralmente cliccando qui