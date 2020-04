Pesca ricci nell'area protetta, multato un sub di Giovinazzo

L', sotto il coordinamento della, ha sequestrato circa, raccolti da un pescatore sportivo originario dinella zona C, quella della riserva parziale del parco marino, dell'area marina protetta diL'attività di contrasto della pesca di frodo è stata resa possibile anche grazie al monitoraggio effettuato tramite il sistema di videosorveglianza in dotazione al. Proprio attraverso le telecamere è stato possibile scorgere, ieri, una barca, con a bordo due persone, nel tratto costiero cesarino. Uno dei due pescatori stava effettuandoall'interno della zona C dell'area marina protetta con l'ausilio di autorespiratori.Al fine di verificare il tutto, i militari della, giunti sul posto, in località Torre Chianca, hanno riscontrato l'opera illecita posta in essere da. Benprelevati e che, una volta giunti a riva, sono stati successivamente sequestrati insieme con tutta l'attrezzatura subacquea. Al pescatore è stata anche elevataIl pescato, riconosciuto in stato vitale dal personale veterinario dell', intervenuto su chiamata degli uomini della, è stato rigettato in mare.