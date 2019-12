Controlli sulla filiera ittica, elevate contravvenzioni per 60mila euro

Con l'arrivo del periodo natalizio s'intensifica l'attività dellaper verificare la filiera del prodotto ittico.In linea con l'operazione nazionale, anche i militari del, dal 25 novembre a oggi nel, hanno svoltotra venditori al dettaglio e grossisti di prodotti ittici, eseguendo sequestri per. Sono state elevate sanzioni perGli accertamenti sono stati svolti sulla filiera ittica, oltre che in mare, sono stati condotti presso i grossisti, presso la grande distribuzione, e sui piccoli esercizi commerciali. Nello specifico, per la, nel 2019 sono stati effettuatiA livello nazionale, sono state, con ispezioni approfondite sia in mare che lungo la filiera commerciale, con l'elevazione di, per un importo complessivo di oltree il sequestro didi prodotto ittico proveniente, per un terzo, da piattaforme logistiche e centri all'ingrosso che commerciano principalmente prodotto non nazionale.Dalla Direzione Marittima di Bari ricordano che «i prodotti ittici devono essere etichettati, così come prevedono le normative comunitarie e nazionali. Dalle leggi è previsto che sul prodotto venga riportato la zona e il metodo di cattura. Deve essere, inoltre, specificato».