Perde il controllo della propria auto, urta, sale sul marciapiede e travolge i carrellati per la differenziata. È accaduto a Giovinazzo, ieri sera, in via Marconi. Un giovane ha infatti sbandato con violenza colpendo in pieno le vetture in sosta, senza risparmiare neppure i contenitori per la raccolta dei rifiuti.L'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto attorno alle ore 21.40 di ieri quando il giovane, al volante della suaproveniente da piazza Vittorio Emanuele II e dopo aver superato l'intersezione con via de Preclosis, ha perso il controllo del mezzo - non sono ancora del tutto chiare le circostanze e la dinamica dell'accaduto - colpendo unae una, entrambe in sosta e danneggiate nelle rispettive parti posteriori, inclusi fanali e pneumatici.Dopo il secondo impatto, a dir poco violento, l'auto, ormai fuori controllo, è salita sul marciapiede e ha travolto sei carrellati per la raccolta differenziata, di fronte ale a pochi passi da un circolo privato, in quel momento chiuso, dove ha terminato la propria corsa. E bene è andata che non ci fosse nessuno, perché un eventuale passante sarebbe stato travolto in pieno dall'auto impazzita sull'asfalto, con le inevitabili conseguenze del caso che è superfluo anche spiegare.Gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena, richiamati dal frastuono proveniente dalla via, hanno prontamente allertato i soccorsi, ma nessuno è rimasto ferito: il conducente è rimasto illeso. Sul posto anche idellaa cui sono affidati i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.