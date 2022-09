Per un voto responsabile. Un incontro pubblico a Giovinazzo

La politica è impegno ma è anche consapevolezza. Così alcune associazioni di Giovinazzo vogliono condurre per mano gli elettori al voto di domenica 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati ad esprimersi per rinnovare il Parlamento.Per questo, insieme all'Azione Cattolica della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi ci saranno l'Osservatorio per la Legalità e la difesa del Bene comune, il gruppo Agesci Giovinazzo 1, l'Ordine Secolare Francescano, il locale Presidio Libera "Michele Fazio", il Laboratorio di Energie Democratiche e l'associazione Il Carrubo. Tutte realtà che hanno organizzato un incontro pubblico per lunedì 19 settembre, alle ore 19.00, che si terrà all'interno dell'Auditorium "don Tonino Bello" della parrocchia Immacolata.Interverranno il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia,e l'avvocatoL'intera cittadinanza è invitata a partecipare.