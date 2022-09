Giorgia Meloni sarà primo premier donna

sarà, con ogni probabilità, il primo Presidente del Consiglio donna in Italia. Nella nottata ha commentato il dato che ha visto il successo netto del centrodestra e di Fratelli d'Italia in particolare (circa il 25% dei consensi tra Camera e Senato) alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Per la prima volta nella storia repubblicana del nostro Paese, un partito che si richiama al Movimento Sociale Italiano sarà a guida dell'Esecutivo.«Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde e complete sul risultato elettorale - ha detto -. Mi pare che, da quello che emerge, si possa dire che dagli italiani in queste elezioni è giunta un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. È qualcosa con cui io credo e spero tutti quanti vogliano fare i conti. Abbiamo vissuto e subìto una campagna elettorale oggettivamente non bella, nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, violenta e aggressiva ma penso che la situazione in cui l'Italia versa sia particolarmente complessa e richieda il contributo di tutti, un clima sereno, un rispetto reciproco alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico».Rassicurazioni sono poi arrivate in chiave di unità nazionale, con l'auspicio che anche gli avversari politici sappiano abbassare i toni, ed un pensiero è andato ai tanti italiani che hanno deciso di non votare: «Sono rammaricata - ha proseguito- per i dati sull'astensionismo, ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare perché non si fidano delle istituzioni. Questa è sicuramente una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi per tante persone, che dedico a tutti quelli che non ci sono più e meritavano di vivere questa nottata ma dobbiamo ricordarci di essere ad un punto di partenza. È da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, perché non l'abbiamo tradita mai. Governeremo questa nazione per tutti - ha concluso - , con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare ciò che lo unisce».