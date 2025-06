Tenda francescana, a Giovinazzo si celebrano gli 800 anni del Cantico delle Creature

Sarà piazzetta delle Rimembranze, accanto al cosiddetto Calvario, lungo via Cappuccini, ad ospitare l'edizione 2025 dellaad 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature. L'evento è organizzato dalla Famiglia Francescana.Venerdì 27 e sabato 28 giugno ci saranno attività ludiche e di intrattenimento dei più piccoli da parte del Gruppo Scout AGESCI di Giovinazzo e della Gioventù Francescana. L'evento si avvale del patrocinio dell'ente comunale e vedrà come ospiti il prof. Michele Illiceto, docente di storia e filosofia moderna e contemporanea, la Diolovuole Band ed i cori cittadini della parrocchie Maria SS Immacolata, San Domenico, San Giuseppe e del Santuario del SS Crocifisso. Di seguito il programma completo.Ore 9.00 - Lodi mattutine.Fino alle 12.00 confessioni.Ore 18.00 - Animazione per bambini a cura della Gi.Fra.Ore 19.30 - Intervento del prof. Michele Illiceto sul tema "Il cantico delle creature: dallo stupore all'impegno".Ore 21.00 - Concerto dei cori cittadini.Ore 9.00 - Lodi mattutine.Fino alle 12.00 confessioni.Ore 18.00 - Animazione per bambini a cura dell'AGESCI.Ore 20.e0 - Concerto della Diolovuole Band.