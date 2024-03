Formazione socio-politica, a Giovinazzo un percorso con l'Osservatorio per la legalità

Sotto la guida dell'promuove un percorso di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche socio-politiche per l'anno 2024 dal titolo: Scuola di democrazia: insieme per "essere".La scuola di formazione si prefigge di educare alla partecipazione sociale e politica rivalutando il significato dell'impegno politico come "pratica di valori". La scuola al suo quarto anno è programmata in cinque incontri, che partiranno il 6 Aprile 2024, saranno di sabato e tenuti da docenti universitari, ricercatori ed esperti del mondo istituzionale, culturale e politico.Ospitati nella sala San Francesco della Parrocchia Maria SS. Immacolata a Giovinazzo, gli incontri avranno una durata massima di tre ore (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e si articoleranno in relazioni frontali, lavori di gruppo e condivisioni finali.Per le iscrizioni, che si chiuderanno martedì 2 aprile 2024, inviare apposita richiesta all'indirizzo mail segreteria.scuoladidemocrazia@gmail.com o contattare la segreteria al tel. 338 5979330 (Tommaso), dal lunedì al venerdì in orario serale. Saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.La quota di iscrizione, che dovrà essere corrisposta presso la segreteria in occasione del primo incontro il 6 Aprile 2024, è di € 20,00 per l'intero programma e di € 10,00 per gli studenti e per i non occupati.Di seguito il programma della scuola con temi e docenti:- educazione, desideri, progettiLiborio Dibattista - Filosofo, medico, Gravina, Barima dove abita la felicità?Matteo Losapio - Socio CuF e blogger di Makovec - Filosofia Urbana- fragilità e dipendenzeLuigi De Pinto - Presidente dell'E.P.A.S.S., O.D.V. in Bisceglie- il filo dell'amiciziaRosa Siciliano - Direttore editoriale di Mosaico di Pace, Pax Christi- volontariato e impegno politicoRocco D'Ambrosio - Docente di Filosofia Politica, Pontificia Università Gregoriana, Roma