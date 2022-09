Elezioni politiche, soddisfazione ed attesa in casa Forza Italia Giovinazzo

Fratelli d'Italia al 24,6% dopo le prime proiezioni reali al Senato, crolla la Lega all'8,5% e tiene Forza Italia all'8%. Nel centrosinistra il PD sotto il 20%.Questi i primi dati nazionali sulle elezioni politiche chiusesi alle 23.00 di domenica 25 settembre. A Giovinazzo una delle prime voci che abbiamo sentito è quella di Gaetano Depalo, vicesindaco e coordinatore cittadino del partito fondato da Silvio Berlusconi: «I presupposti per un buon risultato per la coalizione di centrodestra e per il nostro partito ci sono tutte, stando ai primi dati delle proiezioni. Ma in questa fase mi pare logico essere prudente prima di sentenziare. Bene, ma attendiamo dati più corposi. Di certo, sembrerebbero esservi buoni auspici».