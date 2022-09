I risultati di Giovinazzo al Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA - RISULTATI A GIOVINAZZO

Anche al Senato della Repubblica, come ampiamente anticipato durante la nostra diretta della scorsa notte, si è imposto il centrodestra, con una netta affermazione di Fratelli d'Italia che a Giovinazzo ha ottenuto il 22,57% dei consensi ed ha eletto Filippo Melchiorre, ex consigliere comunale di Bari, una vita spesa con coerenza dalla stessa parte politica. Tiene Forza Italia con il 10,61%, crollo Lega al 4,29%.Primo partito però è il Movimento 5 Stelle che da solo ottiene il 25,97% delle preferenze con Maria La Ghezza, terza a livello comunale dietro anche all'ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio (28.23%), espressione del centrosinistra. Sconfitto dunque il Partito Democratico che è terza forza cittadina con il 19.01% dei voti. Tonfo colossale della lista di Luigi Di Maio che non arriva all'1%. Male Italia Viva ed Azione che non sfondano il 5%.Di seguito il cartello completo dei risultati al Senato della Repubblica a Giovinazzo.FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI - 2.022 22,57%FORZA ITALIA - 950 10,61%LEGA PER SALVINI PREMIER - 384 4,29%NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 23 0,26%PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA - 1.703 19,01%ALLEANZA VERDI E SINISTRA - 522 5,83%+EUROPA - 208 2,32%IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO - 55 0,61%MOVIMENTO 5 STELLE - 2.326 25,97%AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA - 390 4,35%UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS - 101 1,13%ITALEXIT PER L'ITALIA - 96 1,07%ITALIA SOVRANA E POPOLARE - 85 0,95%PARTITO COMUNISTA ITALIANO - 35 0,39%VITA - 31 0,35%ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS - 20 0,22%SUD CHIAMA NORD - 6 0,07%