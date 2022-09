Ecco chi sono i 40 parlamentari eletti in Puglia

I deputati

I dati andranno consolidati nelle prossime ore ma, salvo clamorosi colpi di scena, la composizione della pattuglia dei parlamentari eletti in Puglia è stata definita. Sono noti, infatti, i nominativi dei 27 deputati e dei 13 senatori che siederanno in rappresentanza del territorio rispettivamente a Montecitorio e Palazzo Madama.Ben nove dei 10 vincitori dei collegi uninominali sono candidati della coalizione centrodestra: Giandiego Gatta di Forza Italia in Capitanata, Mariangela Matera di Fratelli d'Italia nella Bat, Rita Dalla Chiesa di Forza Italia e i leghisti Davide Bellomo e Rossano Sasso nell'Area Metropolitana di Bari, Mauro D'Attis di Forza Italia nel brindisino, Dario Iaia di Fratelli d'Italia nel tarantino, Saverio Congedo di Fratelli d'Italia e Alessandro Colucci di Noi moderati nel leccese. L'unico seggio soffiato dal Movimento 5 Stelle è quello di Capitanata, vinto da Marco Pellegrini.La ripartizione dei 17 posti a disposizione per la Puglia dai listini proporzionali ha fruttato altri 5 seggi al Movimento 5 Stelle, 4 a Fratelli d'Italia, 3 al Partito Democratico, 2 a Forza Italia, 1 alla Lega, 1 all'Alleanza Verdi-Sinistra, 1 ad Azione-Italia Viva. Eletti, perciò: Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio (che subentrerà all'ex premier Giuseppe Conte, primo nel plurinominale Puglia 1), Gianmauro Dell'Olio, Pasqua L'Abbate e Leonardo Donno per i pentastellati; Giandonato La Salandra, Laura De Marzo (terza nel plruninominale Puglia 2, subentrerà a Giorgia Meloni e Marcello Gemmato che scatteranno altrove), appunto Marcello Gemmato e Raffaele Fitto per Fratelli d'Italia; Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi per il Partito Democratico; Marcello Lanotte e Matilde Siracusano (che subentrerà a Mauro D'Attis già eletto nell'uninominale) per Forza Italia; Salvatore Di Mattina per la Lega; Aboubakar Soumahoro per l'Alleanza Verdi-Sinistra; Mara Carfagna per Azione-Italia Viva (scattata nel plurinominale 4 del Salento).La pattuglia di deputati eletti dalla Puglia sarà quindi suddivisa per liste (e quote di competenza) in questo modo7 Fratelli d'Italia (Matera, Iaia, Congedo, La Salandra, De Marzo, Gemmato, Fitto)6 Movimento 5 Stelle (Pellegrini, Giuliano, Lovecchio, Dell'Olio, L'Abbate, Donno)5 Forza Italia (Gatta, Dalla Chiesa, D'Attis, Lanotte, Siracusano)3 Partito Democratico (Lacarra, Pagano, Stefanazzi)3 Lega (Bellomo, Sasso, Di Mattina)1 Alleanza- Verdi-Sinistra (Soumahoro)1 Azione-Italia Viva (Carfagna)1 Noi moderati (Colucci)Le donne elette sono 7, gli uomini 20.Le 5 sfide nei collegi uninominali sono state conquistate tutte da esponenti delle liste di centrodestra: Anna Maria Fallucchi di Fratelli d'Italia in Capitanata, Francesco Paolo Sisto di Forza Italia nel misto Bat-Bari, Filippo Melchiorre di Fratelli d'Italia nel barese, Maria Vita Nocco di Fratelli d'Italia nel tarantino, Roberto Marti della Lega nel leccese.La suddivisione degli 8 posti a disposizione nel plurinominale (unico su scala regionale) ha fruttato altri 2 seggi al Movimento 5 Stelle, 2 a Fratelli d'Italia, 2 al Partito Democratico, 1 a Forza Italia e 1 alla Lega. I senatori eletti dai listini pugliesi sono: Gisella Naturale (che subentrerà a Mario Turco, eletto in Basilicata) e Antonio Trevisi per il Movimento 5 Stelle; Giovanbattista Fazzolari e Ignazio Zullo (che subentrerà a Isabella Rauti, vincitrice di collegio uninominale in Lombardia) per Fratelli d'Italia; Francesco Boccia e Valeria Valente per il Partito Democratico; Dario Damiani per Forza Italia; Matteo Salvini per la Lega (in virtù della più bassa percentuale ottenuta dal partito rispetto al plurinominale Lombardia 1).La pattuglia dei senatori eletti in Puglia sarà quindi ripartita per liste (e quote di competenza) in questo modo5 Fratelli d'Italia2 Forza Italia2 Lega2 Movimento 5 Stelle2 Partito DemocraticoLe donne elette sono 4, gli uomini 9.I "gruppi parlamentari" pugliesi12 Fratelli d'Italia8 Movimento 5 Stelle7 Forza Italia5 Lega5 Partito Democratico1 Noi moderati1 Azione-Italia Viva1 Alleanza Verdi-SinistraLe donne elette in Puglia, fra Camera e Senato sono quindi 11, gli uomini 29.