Collegio Giovinazzo, destra avanti al Senato. 5 Stelle meglio della sinistra

Anche nel collegio che comprende Giovinazzo si va profilando una netta affermazione del centrodestra al Senato della Repubblica. In testa all'uninominale c'ècon circa il 38% delle preferenze, una forbice del 10% in più rispetto alla candidata del MoVimento 5 Stelle,ferma intorno al 28% ed autrice di un'ottima performance.La Ghezza, nel cuore della notte, sarebbe avanti al candidato del centrosinistra Michele Nitti, che quando scriviamo è fermo al 24% circa. Più staccati gli altri, prima fra tutti Nunzia Cinone di Italia Viva e Azione che sembra assestarsi sopra il 5%.Primo partito, come in buona parte del Sud Italia, più o meno al 28%, è dunque il Movimento 5 Stelle, mae la coalizione di centrodestra eleggerà quasi sicuramente il suo candidato. Caduta libera del Partito Democratico, dato intorno al 17,5%, mentre Sinistra Italiana con i Verdi si conferma vicina al 3,3%.Nel centrodestra, Forza Italia è tra il 9,5 ed il 10%, mentre la Lega cala vistosamente sino al 4,3-4,5%.I dati definitivi a livello comunale nella giornata di lunedì 26 settembre sul nostro portale.