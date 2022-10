Patto dei Sindaci per la riduzione dei cambiamenti climatici. C'è anche Giovinazzo

C'è anchetra i 41 Comuni dell'Area metropolitana di Bari che hanno aderito alcon l'obiettivo di redigere un unico documento strategico metropolitano che poi sarà declinato in(PAESC) comunali.Il Patto è stato sottoscritto nella giornata di ieri, 5 ottobre, dal sindaco Michele Sollecito. L'obiettivo comune prefissato è ridurre la CO2 e i gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici. Tra gli impegni assunti dagli amministratori sottoscrittori c'è anche il coinvolgimento di cittadini, imprese e amministrazioni di qualsiasi livello per l'attuazione e la trasformazione dei sistemi sociali ed economici finalizzato a sviluppare un patto locale sul clima con il contributo di tutti; fare rete con i sindaci e leader locali, in Europa e oltre, per trarre ispirazione gli uni dagli altri.I prossimi passi saranno in primis sviluppare politiche e programmi per la sostenibilità dei territori e quindi offrire una guida ai Comuni nella fase di transizione e nella preparazione dei loro PAESC.A margine della sigla dell'impegno, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha così commentato: «Con questa firma si rinnova e fortifica l'impegno comune per la costruzione entro il 2050 di comunità decarbonizzate e resilienti con accesso ad energia conveniente, sicura e sostenibile. La sfida del cambio climatico e dell'approvvigionamento deve diventare una opportunità per imprimere la svolta nel difficile cammino di transazione energetica».