Passaggio di consegne nella Fidapa Giovinazzo

Con un comunicato social saluti al vecchio comitato e benvenuto al nuovo

Giovinazzo - domenica 5 ottobre 2025
Cambio della guardia per la Fidapa Giovinazzo. Il 18 ottobre il passaggio di consegne ufficiale all'interno della Sala San Felice, ma l'associazione ha voluto salutare il vecchio Comitato per l'impegno profuso nel biennio 2023/2025.
Sabina Massari sarà invece la nuova presidente, affiancata da Raffaella Montrone.
Di seguito la nota apparsa sui canali social:

«La Fidapa di Giovinazzo saluta e ringrazia, per il lavoro svolto, il Comitato uscente del biennio 2023/2025, formato dalla Presidente Maria Fidelia Bavaro, vice Presidente Isa Bavaro,la Segretaria Enza Vallarella, la Tesoriera Lucia Biscardi, la Past Presidente Maria De Liso e la Segretaria esecutiva Angela Iride e augura un buon lavoro al nuovo Comitato con la sua Presidente Sabina Massari, Vice Presidente
Raffaella Montrone, Segretaria Valeria Andriano, Tesoriera Marianna Foglio, Past Presidente Maria Fidelia Bavaro e Segretaria esecutiva Chiara Mattia. Un grande in bocca al lupo!
Ci vediamo per il passaggio delle consegne il 18 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala San Felice a Giovinazzo».
