La Fidapa Giovinazzo per la Giornata Mondiale Diritti Umani

Il messaggio di condivisione via social per tenere i riflettori accesi sulla violazione nei conflitti in tempi di guerra

Giovinazzo - mercoledì 10 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui la Fidapa Giovinazzo intende celebrare il 10 dicembre, Giornata Mondiale per i Diritti Umani.

«10 Dicembre, una data da non dimenticare, importantissima per l'umanità intera. In questa data si ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1948, ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È questo un documento che riconosce i diritti dell'uomo, indipendentemente da razza, religione, nazionalità, sesso o qualunque status. La Dichiarazione sancisce valori inalienabili, a cui ogni uomo ha diritto: pace, rispetto, istruzione, solidarietà, dignità, uguaglianza, libertà. Fermamente voluta da Eleanor Roosevelt, donna che per essa si è fortemente battuta, perché fortemente convinta della sua necessità, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è ancora lontana dall'essere realizzata, ma proprio per questo, necessita di essere costantemente ricordata a tutte le genti. Oggi non c'è pace in molti Paesi, la guerra ferisce e distrugge i diritti e i valori dell'uomo, ed espone l'umanità intera alla distruzione della propria dignità. Bisogna quindi rendere pubblica la volontà di ognuno di noi, per proseguire con coraggio sulla strada della pace e della convivenza pacifica degli uomini.
Il 10 dicembre condividete il più possibile sui social le vostre iniziative taggando @fidapabpwitaly, usando l'hashtag #uniteperilcambiamento».
