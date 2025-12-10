La Fidapa Giovinazzo per la Giornata Mondiale Diritti Umani

Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui laintende celebrare il 10 dicembre, Giornata Mondiale per i Diritti Umani.«10 Dicembre, una data da non dimenticare, importantissima per l'umanità intera. In questa data si ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1948, ha adottato laÈ questo un documento che riconosce i diritti dell'uomo, indipendentemente da razza, religione, nazionalità, sesso o qualunque status. La Dichiarazione sancisce valori inalienabili, a cui ogni uomo ha diritto: pace, rispetto, istruzione, solidarietà, dignità, uguaglianza, libertà. Fermamente voluta da Eleanor Roosevelt, donna che per essa si è fortemente battuta, perché fortemente convinta della sua necessità, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è ancora lontana dall'essere realizzata, ma proprio per questo, necessita di essere costantemente ricordata a tutte le genti. Oggi non c'è pace in molti Paesi, la guerra ferisce e distrugge i diritti e i valori dell'uomo, ed espone l'umanità intera alla distruzione della propria dignità. Bisogna quindi rendere pubblica la volontà di ognuno di noi, per proseguire con coraggio sulla strada della pace e della convivenza pacifica degli uomini.Il 10 dicembre condividete il più possibile sui social le vostre iniziative taggando, usando l'hashtag».