Attualità
Pasquetta col sole su Giovinazzo
Picchi di 20° sul termometro
Giovinazzo - lunedì 6 aprile 2026
Giovinazzo vivrà una Pasquetta segnata dal bel tempo, con punte di 20°. Il cielo sarà azzurro sin dal mattino con ventilazione debole di direzione variabile. Mare quasi calmo. La prima vera giornata di primavera proseguirà col bel tempo nel pomeriggio e qualche leggera velatura a sera. Minime della notte sui 13°. Sereno anche martedì 7 aprile.
LUNEDÌ 6 APRILE
SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:22
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 8:14 - Gibbosa calante
LUNEDÌ 6 APRILE
SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:22
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 8:14 - Gibbosa calante