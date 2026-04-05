Mandorlo in fiore verso la chiesetta del Padre Eterno. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mandorlo in fiore verso la chiesetta del Padre Eterno. Foto Gianluca Battista
Attualità

Pasquetta col sole su Giovinazzo

Picchi di 20° sul termometro

Giovinazzo - lunedì 6 aprile 2026
Giovinazzo vivrà una Pasquetta segnata dal bel tempo, con punte di 20°. Il cielo sarà azzurro sin dal mattino con ventilazione debole di direzione variabile. Mare quasi calmo. La prima vera giornata di primavera proseguirà col bel tempo nel pomeriggio e qualche leggera velatura a sera. Minime della notte sui 13°. Sereno anche martedì 7 aprile.

LUNEDÌ 6 APRILE
SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:22
LUNA - Leva: 0:01, Cala: 8:14 - Gibbosa calante
  • Pasquetta
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