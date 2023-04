Pasquetta col maltempo. Prolungata l'allerta gialla su Giovinazzo

Su tutta la Puglia l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in corso dalle 13 di sabato 8 aprileNel messaggio di allerta diffuso dalla Protezione civile regionale viene confermata la previsione di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".Per l'allerta gialla, corrispondente a un livello di criticità ordinaria, al Centro Operativo comunale di Giovinazzo di Protezione Civile è richiesta l'attivazione della fase operativa di attenzione, che comporta il monitoraggio della situazione in tempo reale, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.