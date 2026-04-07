Pasquetta
Pasquetta
Vita di città

A Pasquetta hanno vinto picnic e gite fuori porta

L'analisi di Coldiretti Puglia

Giovinazzo - martedì 7 aprile 2026 1.09 Comunicato Stampa
La Pasquetta 2026 si conferma all'insegna della semplicità e del ritorno alla natura, con i pugliesi che hanno scelto soprattutto picnic e gite fuori porta tra mare, campagne e aree verdi, senza rinunciare alla tradizione del Lunedì dell'Angelo e privilegiando un turismo di prossimità che vede gli agriturismi presi d'assalto per pranzi ed esperienze all'aria aperta tra passeggiate negli uliveti e attività nei boschi didattici.

È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia e Terranostra Campagna Amica, che ha registrato il tutto esaurito per la ristorazione agrituristica, mentre sono rimaste più contenute le prenotazioni per i pernottamenti, a conferma di una tendenza ormai consolidata che premia le gite in giornata rispetto ai soggiorni più lunghi.

A incidere su queste scelte è anche il contesto internazionale incerto – dice Coldiretti Puglia - che ha portato oltre due milioni di italiani a rinunciare ai viaggi all'estero, con il 44% che ha deciso di restare nella propria regione privilegiando mete vicine, sicure e facilmente raggiungibili, orientandosi verso soluzioni più flessibili e sostenibili.

In Puglia le circa 900 aziende agrituristiche si sono organizzate per rispondere a una domanda sempre più diversificata, offrendo non solo pranzi completi, ma anche formule più flessibili come cestini da picnic e spazi attrezzati per tende, roulotte e camper, intercettando in particolare giovani e gruppi di amici alla ricerca di libertà, natura e buon cibo.
A fare la differenza è sempre più l'esperienza complessiva – spiega Coldiretti Puglia - che va oltre la semplice ristorazione e include enoturismo, oleoturismo, percorsi tra ulivi secolari, visite nei frantoi, laboratori e attività all'aria aperta, con la cucina contadina che resta il cuore dell'offerta grazie ai prodotti a chilometro zero e ai piatti legati alla tradizione.
Il successo degli agriturismi si inserisce in un trend più ampio che vede la Puglia consolidarsi tra le principali destinazioni italiane per il turismo enogastronomico – aggiunge Coldiretti Puglia - grazie a una forte attrattività legata al cibo e al vino e a una crescita costante dei flussi dall'estero, con l'oleoturismo che si conferma tra i comparti più dinamici attraverso esperienze immersive tra ulivi monumentali e frantoi storici.

Nel complesso il sistema agrituristico regionale, con oltre 15mila posti letto e circa 27mila coperti, si configura sempre più come una vera infrastruttura turistica capace di generare valore economico, tutelare il paesaggio e rafforzare le aree rurali, rispondendo a una domanda in continua evoluzione orientata verso esperienze autentiche e sostenibili.
A tavola, infine, hanno resistito i grandi classici della tradizione pasquale all'aria aperta - insiste Coldiretti Puglia - dalle lasagne alla pasta al forno, dall'agnello ai salumi e formaggi, dalle uova sode alle grigliate, affiancati da piatti pratici come frittate, polpette, pizze farcite e verdure di stagione, ma anche piatti a base di pesce crudo e fritto, senza dimenticare la colomba spesso reinterpretata con creme e farciture in un'ottica di recupero e riduzione degli sprechi.
Il quadro che emerge è quello di una Pasquetta che ha premiato esperienze autentiche – conclude Coldietti Puglia - accessibili e legate al territorio, con la campagna pugliese sempre più protagonista dello sviluppo turistico regionale.
  • Coldiretti Puglia
  • Pasquetta
Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
7 aprile 2026 Successo a Giovinazzo per l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno - FOTO
Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
6 aprile 2026 Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua
Altri contenuti a tema
Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua Sette pugliesi su dieci a casa a tavola per Pasqua Spesa media delle famiglie di 92 euro
Pasquetta col sole su Giovinazzo Attualità Pasquetta col sole su Giovinazzo Picchi di 20° sul termometro
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno Turismo A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno Visita guidata con l'Info Point turistico di Giovinazzo
Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo Turismo Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo L'analisi dettagliata di Coldiretti
Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni» Attualità Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni» L'analisi dopo le abbondanti precipitazioni delle scorse ore
Olio, Coldiretti Puglia: «Annata di alta qualità e valore record» Attività produttive Olio, Coldiretti Puglia: «Annata di alta qualità e valore record» Cresce l'export Dop (+62%)
«La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità» Attività produttive «La pioggia e la neve possono salvare la Puglia dalla siccità» L'analisi di Coldiretti dopo le precipitazioni delle scorse giornate
Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne" Attività produttive Coldiretti Puglia: "Infortuni in crescita nelle campagne" Il dato vede un preoccupante +1,4%
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
4 aprile 2026 TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
4 aprile 2026 Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.