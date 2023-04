Pasqua e Pasquetta con la pioggia su Giovinazzo

Non sono rosee le previsioni meteo per i giorni di festa. Il sole torna da martedì

Non sono rosee le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta su Giovinazzo. Andiamo però a vedere il dettaglio.Per domenica 9 aprile, gli esperti hanno tracciato un quadro non esaltante. Pioggia, alternata a brevi schiarite, sin dal mattino, accompagnata da correnti fredde nord-occidentali. Le massime scenderanno da 19 a 12°, mentre le minime si attesteranno sui 10°. Mare poco mosso.Pomeriggio con nuove e più consistenti precipitazioni, che persisteranno sulla costa adriatica pugliese sino a sera.È forse la giornata più attesa per scampagnate, ma quest'anno saranno in molti a rimandare. Pioggia insistente al mattino, accompagnata su Giovinazzo da raffiche di vento di Maestrale che soffierà oltre i 40 km/h. Mare agitato. Massime sui 12°, decisamente al di sotto della media stagionale. Residui di piogge ci saranno anche al pomeriggio, con ampie schiarite a sera.Migliora nettamente martedì 11 aprile e mercoledì e giovedì si toccheranno punte di 22-24°.