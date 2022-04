Pioggia nella Pasqua di Giovinazzo. Pasquetta soleggiata e ventosa

Pioggia nella Pasqua giovinazzese.Nella giornata in cui si celebra la resurrezione di Cristo, il maltempo insisterà sul Nord Barese e sulla costa adriatica pugliese, con piogge consistenti al primo mattino e poi più deboli. Temperature massime in discesa, fino ad 12°, valori invernali più che primaverili. Mare agitato.Ventilazione da nord che si farà sentire anche al pomeriggio, con possibilità di residui rovesci anche a sera, quando la colonnina di mercurio indicherà 10°. Umidità all'82%.Migliora a Pasquetta, per via però di un vento freddo di maestrale che imperverserà anche sul litorale di Giovinazzo. Sole e vento, dunque, con massime sui 13°. Pomeriggio soleggiato, ma le temperature fino al calare della sera scenderanno sui 9°. Minime della notte sui 7°. Valori termici massimi in netta risalita da martedì.