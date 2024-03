Pasquetta ancora con forte vento di Ostro su Giovinazzo

Anche Pasquetta sarà caratterizzata da venti meridionali forti su Giovinazzo. L'Ostro soffierà con insistenza e per tutta la giornata vi saranno nubi sparse. Temperature massime alte, sui 24°, ma percezione inferiore per via del vento. Mare molto mosso.Pomeriggio con qualche annuvolamento, ma non ci saranno piogge. Sempre intense le correnti che salteranno a sud-ovest. Poco nuvoloso a sera e minime della notte sui 10° segneranno una netta escursione termica. Bel tempo martedì 2 aprile.SOLE - Sorge: 6:35, Tramonta: 19:17LUNA - Leva: 1:58, Cala: 10:28 - Luna calante