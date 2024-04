Partiti i lavori al basolato della salita di via Madonna degli Angeli

Sono partiti i lavori per il rifacimento del basolato nella prima parte di via Madonna degli Angeli, in corrispondenza della salita che arriva da piazzale Leichardt, uno dei luoghi nevralgici del movimento serale a Giovinazzo.Ad annunciarlo via social il sindaco Michele Sollecito: «La settimana scorsa sono partiti i lavori di rifacimento del basolato della salita di via Santa Maria degli Angeli - ha spiegato in un post social - che presentava diverse criticità. Con questo intervento la salita si raccorda alla parte già sistemata di via Santa Maria degli Angeli».Il primo cantiere sulla strada del borgo antico risaliva al febbraio del 2023, con il completamento che era arrivato nel giugno dello scorso anno. La prima parte dei lavori era stata effettuata grazie ai fondi del programma "Strada per strada", intercettati dall'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Gaetano Depalo. Questa seconda parte invece gode di finanziamenti del PNRR.Complessivamente la spesa è di 470mila euro, compresi di IVA e oneri di sicurezza. Un importante passaggio per completare l'abbellimento ed il ritorno alle origini del centro storico, che si va ad unire ai lavori iniziati anche in piazza Duomo, dove sarà eliminato l'asfalto che copre le chianche.