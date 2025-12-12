Parrocchia Sant'Agostino, tutto il programma per Santa Lucia

C'è un legame profondo che lega la terra di Puglia a Santa Lucia. Per i barivecchiani la ricorrenza del 13 dicembre rappresenta il primo atto di autentica purificazione prima dei tre giorni del Natale. Per tantissimi comuni il rituale del fuoco ripropone la necessaria penitenza per arrivare alla luce eterna che solo da Dio emana.Giovinazzo non è da meno e la tradizione secolare è tramandata dalla parrocchia Sant'Agostino che ha già visto celebrarsi il Triduo nella chiesetta dedicata alla protomartire siracusana.Ma la parrocchia Sant'Agostino guidata da don Cesare Pisani non terminerà sul far della sera i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Perché alle ore 16.30 la festa si traferirà in centro, in piazza Sant'Agostino dove ci sarà dapprima un itinerario tra storia e tradizione "I ragazzi raccontano". Poi, alle 17.00, spazio all'accensione del braciere, una sorta di passaggio di testimone tra quanto accaduto nell'agro e quanto accadrà a sera in piazza Sant'Agostino. L'accensione del braciere simboleggerà il martirio di Santa Lucia e sarà "Promessa di Luce".Contemporaneamente verrà acceso l'albero della famiglia. Quindi dalle 17.30 "Delizie della tradizione", momento conviviale durante cui verranno preparate e servite al momento specialità locali, previa prenotazione.Domenica 14 dicembre il programma si concluderà con la messa solenne delle ore 18.00 all'interno della parrocchia. Dalle 8.00 alle 13.00, però, sarà il Gruppo FAI del Nord Barese a guidare i visitatori alla scoperta della chiesetta rurale.