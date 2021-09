Biciclettata e pulizia chiesetta Santa Lucia: 2hands e FAI Giovinazzo insieme

organizzano per sabato prossimo, 11 settembre, la seconda giornata nell'ambito dell'iniziativaQuesta volta, con appuntamento fissato in piazza Vittorio Emanuele II alle 9.30, avrà luogo una biciclettata verso l'agro, per visitare la, dove i volontari del FAI illustreranno ai partecipanti la storia architettonica e alcune curiosità sulla pieve.A seguire, il programma della giornata prevede anche la degustazione di prodotti tipici e di olio locale ed una simbolica pulizia della zona da parte dell'associazione ambientalista a cui aderiscono tanti giovani.Nel pieno rispetto delle misure anti-Covid e per una migliore organizzazione della biciclettata, per parteciparvi è necessario registrarsi a questo link https://www.eventbrite.it/e/169613405261 Una occasione da non perdere, senza più l'assillo del caldo asfissiante che ha caratterizzato questa estate, per scoprire luoghi importanti per la storia della nostra cittadina.