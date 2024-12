La parrocchia Sant'Agostino festeggia Santa Lucia: il programma

Si è concluso ieri, 12 dicembre, il solennenella chiesetta rurale omonima nelle campagne di Giovinazzo.La Parrocchia Sant'Agostino è in festa e quest'oggi, 13 dicembre, saranno celebrate le messe nell'agro. La chiesetta resterà aperta dallee vi saranno navette alle 6.30, 8.00, 9.30 e 14.30. Le navette partiranno dall'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini, e davanti all'effigie del Padre Eterno in via Bitonto. Il rientro è previsto a fine celebrazione.Sabato 14 dicembre, all'interno di Sant'Agostino, sarà poi celebrata la messa solenne, ma la chiesetta rurale di Santa Lucia sarà comunque aperta dalle 8.00 alle 16.00 con visite guidate a cura dei volontari FAI.Tradizione e fede si fonderanno ancora una volta in un altro passaggio chiave, che porterà la vasta comunità cattolica giovinazzese al Santo Natale.