Papa Francesco a Bari, biglietti alle parrocchie

Il prossimo 23 febbraio Papa Francesco torna a Bari. Lentamente la macchina organizzativa si sta mettendo in moto e mentre Comune e Prefettura di Bari organizzano l'evento, le misure di sicurezza e i trasporti speciali, dall'arrivano le informazioni per i fedeli relative alle modalità di accesso alla messa del Santo Padre.La partecipazione alla santa messa che si terrà in Corso Vittorio Emanuele II, prevista per le ore 10.45 di domenica 23 febbraio, sarà regolata da appositi biglietti gratuiti, necessari per una corretta gestione dell'ordine pubblico. La distribuzione dei biglietti ai fedeli avverrà attraverso le parrocchie, che ne riceveranno la quantità disponibile direttamente dalla. Quando i biglietti saranno pronti per essere ritirati, le parrocchie ne avranno notizia dal sito dell'Arcidiocesi.Un altro settore speciale sarà riservato alle persone con disabilità. Sia quelle in carrozzina che quelle deambulanti potranno essere seguite da un solo accompagnatore ciascuna. I biglietti per le persone con disabilità e per gli accompagnatori relativi dovranno essere richiesti direttamente alla Curia dai rispettivi parroci, che ne potranno ricevere non più di due (per uno in carrozzina e per uno deambulante con un accompagnatore ciascuno).Non è previsto un settore specifico per i ministri straordinari della comunione, ma sarà certamente necessaria la loro collaborazione per la distribuzione dell'eucaristia. Quanti, tra loro, fossero interessati a collaborare possono manifestare la propria disponibilità attraverso il proprio parroco. I parroci ne comunicheranno i nominativi alla Curia, utilizzando la mail: ministricomunione@arcidiocesibaribitonto.it . Si precisa che tale servizio richiede che i ministri restino in piedi tutto il tempo della celebrazione.I testi della celebrazione e altro materiale informativo relativo alla giornata saranno distribuiti dai volontari direttamente al momento dell'accesso, il 23 febbraio, non prima. Al luogo della celebrazione non sarà consentito arrivare con auto private. Si potrà arrivare: con il treno fino alla Stazione di Bari Centrale, proseguendo poi a piedi (saranno successivamente forniti gli orari); con autobus privati, la cui viabilità e aree di parcheggio saranno rese note nei prossimi giorni. Per gli autobus saranno distribuiti appositi PASS che indicheranno il luogo di carico/scarico passeggeri e il rispettivo parcheggio assegnato; per l'accesso alle aree riservate alle persone disabili, gli itinerari e le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.