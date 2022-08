Panini e Sud Sound System: la Sagra fa il pienone. Oggi i Terraross

Sono tornati i grandi eventi a Giovinazzo dopo due anni e ora non si fermano più, sino a settembre. Ieri sera, ad esempio, una gran folla di giovinazzesi e non solo ha accolto la, ripartita - l'ultima edizione risaliva al 2019 - dopo il durissimo biennio caratterizzato dalle restrizioni per il Covid-19.Anche in città, dunque, il mondo delle sagre e delle feste di paese si è rimesso in moto alla grande. L'evento, giunto alla sua venticinquesima edizione, ha portato ad esibirsi artisti del calibro dei, un gruppo di ragazzi del Salento che ha portato sul palco dell'area mercatale, nel quartiere 167, il loro amore incondizionato verso la musica reggae, in quel sud Italia così lontano dai cosiddetti "circuiti" e allo stesso tempo così ricco di cultura e tradizioni mediterranee.La popolare band salentina che unisce le sonorità reggae al dialetto, ha portato in riva al basso Adriatico uno spettacolo coinvolgente, carico di energia e ha fatto ballare tutti i partecipanti con i pezzi proposti nel corso della serata e con i loro storici brani.sono solo tre dei grandi successi dei, i primi dopo anni ad aver riportato a queste latitudini una musica che combina ritmi giamaicani e sonorità locali.Non solo musica, naturalmente. I protagonisti della due giorni rimangono loro, i panini, conditi con i companatici tipici della tradizione gastronomica pugliese. Da quelli alla, a quelli aida quelli ai, a quelli aisino alle new entry della edizione 2022, quello cone con la, fino ai filoni, autentici peccati di gola. Senza dimenticare quelli con la, i più richiesti.Vere e proprie leccornie (venduti ieri - proprio come prima della pandemia - oltre a, nda) per un exploit, a due anni dall'ultima volta, di vero piacere. Una festa nella festa, senza dimenticare che l'incasso, proprio come ogni anno, sarà interamente devoluto in beneficenza: «Sono due gli aspetti che non perdiamo mai di vista - dice-: quello benefico e culinario, un'occasione unica per riscoprire i sapori genuini e le pietanze della nostra terra».Oltre agli stand con i panini (l'ha permesso di gustare anche quelli senza glutine, nda), la prima serata «che - specificano gli organizzatori - ha visto la presenza di un pubblico itinerante pari anel corso delle cinque ore della manifestazione» è stata arricchita da molti stand locali, fra i quali quello dellae unper i più piccoli, oltre al, che ben si coniuga con la volontà di recupero della tradizione.Non sono mancate, infine, le isole ecologiche, l'evento ha come di consuetudine vestito i panni dellaE stasera si continua con i, la folk band composta da suonatori e menestrelli della Murgia. «Siamo tornati in tanti, siamo, la metà dei quali collaborano dalla prima edizione.. Ci aspettiamo anche stasera - ha terminato Stufano - un grande afflusso di gente».