Pacco esplosivo alla madre del sindaco di Maruggio: la solidarietà di Depalma

Il sindaco di Giovinazzo,, esprime solidarietà nei confronti del sindaco di Maruggio,la cui madre è stata destinataria di un pacco contenente esplosivo.«La mia più affettuosa vicinanza all'amico e collega Alfredo Longo - dichiara Depalma -. Ci sono passato, so cosa significa sentirsi minacciati e soprattutto so cosa significa vedere i luoghi dove vivono i propri affetti e i propri cari attenzionatiConosco il lavoro di Alfredo - ha proseguito -, un uomo che si prodiga per una bellissima comunità qual è quella di Maruggio e sono certo che lui, insieme con la sua gente, facendo leva proprio su quel bellissimo senso civico dei nostri territori, supererà questo momento e continuerà a lavorare con quel profondo impegno che finora ha avuto per la sua città».