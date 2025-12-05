Padel
Speciale

Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica

A Molfetta plantari specifici per ogni disciplina e tecnologie avanzate per prevenzione e performance

Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025
Nello sport moderno, dove velocità, cambi di direzione e impatti ripetuti sono all'ordine del giorno, la prevenzione non è più un'opzione, ma una necessità. E quando si parla di prevenzione applicata al movimento, una parte cruciale si gioca… sui piedi.

A Molfetta, Ortopedia Medical sta portando avanti un lavoro che unisce competenze tecniche, tecnologia e conoscenza dello sport per offrire soluzioni pensate per atleti professionisti e amatoriali.

La nuova frontiera: plantari progettati per ogni sport


Se fino a qualche anno fa il plantare ortopedico era considerato un dispositivo "generico", oggi la biomeccanica spiega chiaramente che ogni disciplina richiede un assetto diverso. E in questo settore Ortopedia Medical ha sviluppato una specializzazione rara: plantari su misura non solo personalizzati sull'atleta, ma calibrati anche sul tipo di sport praticato.

Il padel, con i suoi movimenti laterali esplosivi, richiede stabilità mediale; il tennis esige controllo nelle ripartenze e nelle rotazioni; il calcio impone volumi ridotti e grande flessibilità; la pallacanestro deve assorbire impatti vertiginosi dovuti ai salti continui.
A questi si aggiungono running, volley, trekking, crossfit e molte altre discipline con esigenze specifiche.

Per realizzare plantari così mirati, l'officina utilizza scanner 3D, analisi baropodometrica e fresatura robotica, tecniche solitamente riservate ai centri di biomeccanica sportiva avanzata. La produzione avviene interamente in sede.

Tutori sportivi: protezione e ritorno in campo


Accanto ai plantari, un altro elemento centrale è rappresentato dai tutori sportivi: ginocchiere, cavigliere e stabilizzatori progettati non per la riabilitazione post-operatoria, ma per permettere agli atleti di allenarsi e competere in sicurezza.

Si tratta di dispositivi che aiutano a prevenire recidive, stabilizzare le articolazioni e ridurre il rischio di traumi durante l'attività.

Sono strumenti diversi dai sistemi riabilitativi post-chirurgici – spesso erroneamente confusi – perché pensati specificamente per il gesto atletico.

Il benessere quotidiano: le sneaker ortopediche


La crescente attenzione alla salute del piede non riguarda solo gli sportivi. Ortopedia Medical ha introdotto anche una linea di sneaker ortopediche per chi passa molte ore in piedi: leggere, ammortizzate, antiscivolo e compatibili con plantari personalizzati. Una risposta concreta a un'esigenza sempre più diffusa nel lavoro e nel tempo libero.

Una realtà specializzata nel movimento


L'indirizzo è via Papa Giovanni Paolo II 22/A, ma ciò che distingue questa officina non è la posizione. È la capacità di unire analisi scientifica, tecnologia medica e cultura dello sport in un territorio dove la pratica sportiva è in costante crescita.

La filosofia è chiara: "non esiste uno sport uguale all'altro, e non esiste un piede uguale all'altro". Da questa convinzione nasce un modello di lavoro che mette al centro l'atleta – professionista o amatore – con valutazioni personalizzate e dispositivi certificati.

In un'epoca in cui gli infortuni aumentano tanto quanto le ore di gioco, avere strumenti tecnici adeguati può fare davvero la differenza. E realtà come Ortopedia Medical stanno contribuendo a diffondere una cultura del movimento più consapevole, sicura e attenta alla performance.
