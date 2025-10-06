Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical

Un esame tecnico, non diagnostico

Perché farlo anche in autonomia

Dalla misurazione alla tecnologia

Un passo verso la consapevolezza

Camminiamo migliaia di passi ogni giorno, ma quasi nessuno sa davvero come distribuisce i carichi sui propri piedi. Eppure proprio dall'appoggio plantare dipendono comfort, stabilità e, in parte, anche il benessere della nostra postura. A Molfetta, l'Ortopedia Medical offre la possibilità di sottoporsi al test baropodometrico, un esame semplice e non invasivo che registra in tempo reale la distribuzione delle pressioni del piede in posizione statica e durante la camminata.Il test baropodometrico non ha valore diagnostico: non sostituisce una visita medica, né individua patologie. Il suo scopo è fornire dati oggettivi e misurabili sul comportamento del piede, che possono essere condivisi con il medico specialista per una valutazione clinica o per indirizzare, quando necessario, alla realizzazione di plantari su misura o dispositivi medici di serie.Molti scelgono di sottoporsi al test anche senza sintomi particolari, per ragioni di prevenzione e consapevolezza: chi svolge attività sportiva può avere un riscontro tecnico sul proprio appoggio, chi passa molte ore in piedi trova nel test uno strumento per valutare l'efficienza dell'appoggio, e chi avverte dolori frequenti può portare i dati al proprio medico per indagare se l'appoggio abbia un ruolo nel problema.Grazie a strumenti come la scansione 3D e i sistemi CAD-CAM, i tecnici ortopedici di Medical possono utilizzare le informazioni raccolte per progettare, su indicazione medica, plantari su misura o dispositivi medici di serie. Ogni dispositivo viene calibrato tenendo conto delle caratteristiche uniche di ciascun piede e delle necessità cliniche evidenziate dal medico prescrittore.Il test baropodometrico è quindi uno strumento di valutazione tecnica e preventiva, che aiuta le persone a conoscere meglio i propri piedi e fornisce al medico e al tecnico ortopedico dati utili per eventuali percorsi successivi. Un piccolo gesto, semplice e non invasivo, che rappresenta il primo passo per camminare con maggiore sicurezza e salute.Per maggiori informazioni- via Papa Giovanni Paolo II 22/ATelefono 0809670024– via Bitonto 21Telefono 0802046300Contatto Whatsapp 3451561855