Speciale
Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical
Un esame tecnico che fotografa l’appoggio del piede e fornisce dati utili al medico e al tecnico ortopedico per eventuali soluzioni personalizzate
Giovinazzo - lunedì 6 ottobre 2025 11.28 Sponsorizzato
Camminiamo migliaia di passi ogni giorno, ma quasi nessuno sa davvero come distribuisce i carichi sui propri piedi. Eppure proprio dall'appoggio plantare dipendono comfort, stabilità e, in parte, anche il benessere della nostra postura. A Molfetta, l'Ortopedia Medical offre la possibilità di sottoporsi al test baropodometrico, un esame semplice e non invasivo che registra in tempo reale la distribuzione delle pressioni del piede in posizione statica e durante la camminata.
Per maggiori informazioni
Ortopedia Medical
Sede di Molfetta - via Papa Giovanni Paolo II 22/A
Telefono 0809670024
Sede di Giovinazzo – via Bitonto 21
Telefono 0802046300
Contatto Whatsapp 3451561855
www.ortopediamedical.it
info@ortopediamedical.it
Un esame tecnico, non diagnosticoIl test baropodometrico non ha valore diagnostico: non sostituisce una visita medica, né individua patologie. Il suo scopo è fornire dati oggettivi e misurabili sul comportamento del piede, che possono essere condivisi con il medico specialista per una valutazione clinica o per indirizzare, quando necessario, alla realizzazione di plantari su misura o dispositivi medici di serie.
Perché farlo anche in autonomiaMolti scelgono di sottoporsi al test anche senza sintomi particolari, per ragioni di prevenzione e consapevolezza: chi svolge attività sportiva può avere un riscontro tecnico sul proprio appoggio, chi passa molte ore in piedi trova nel test uno strumento per valutare l'efficienza dell'appoggio, e chi avverte dolori frequenti può portare i dati al proprio medico per indagare se l'appoggio abbia un ruolo nel problema.
Dalla misurazione alla tecnologiaGrazie a strumenti come la scansione 3D e i sistemi CAD-CAM, i tecnici ortopedici di Medical possono utilizzare le informazioni raccolte per progettare, su indicazione medica, plantari su misura o dispositivi medici di serie. Ogni dispositivo viene calibrato tenendo conto delle caratteristiche uniche di ciascun piede e delle necessità cliniche evidenziate dal medico prescrittore.
Un passo verso la consapevolezzaIl test baropodometrico è quindi uno strumento di valutazione tecnica e preventiva, che aiuta le persone a conoscere meglio i propri piedi e fornisce al medico e al tecnico ortopedico dati utili per eventuali percorsi successivi. Un piccolo gesto, semplice e non invasivo, che rappresenta il primo passo per camminare con maggiore sicurezza e salute.
Per maggiori informazioni
Ortopedia Medical
Sede di Molfetta - via Papa Giovanni Paolo II 22/A
Telefono 0809670024
Sede di Giovinazzo – via Bitonto 21
Telefono 0802046300
Contatto Whatsapp 3451561855
www.ortopediamedical.it
info@ortopediamedical.it