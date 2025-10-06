Ortopedia Medical
Conoscere i propri piedi per prendersi cura della salute: a Molfetta il test baropodometrico di Ortopedia Medical

Un esame tecnico che fotografa l’appoggio del piede e fornisce dati utili al medico e al tecnico ortopedico per eventuali soluzioni personalizzate

Giovinazzo - lunedì 6 ottobre 2025 11.28
Camminiamo migliaia di passi ogni giorno, ma quasi nessuno sa davvero come distribuisce i carichi sui propri piedi. Eppure proprio dall'appoggio plantare dipendono comfort, stabilità e, in parte, anche il benessere della nostra postura. A Molfetta, l'Ortopedia Medical offre la possibilità di sottoporsi al test baropodometrico, un esame semplice e non invasivo che registra in tempo reale la distribuzione delle pressioni del piede in posizione statica e durante la camminata.

Un esame tecnico, non diagnostico

Il test baropodometrico non ha valore diagnostico: non sostituisce una visita medica, né individua patologie. Il suo scopo è fornire dati oggettivi e misurabili sul comportamento del piede, che possono essere condivisi con il medico specialista per una valutazione clinica o per indirizzare, quando necessario, alla realizzazione di plantari su misura o dispositivi medici di serie.

Perché farlo anche in autonomia

Molti scelgono di sottoporsi al test anche senza sintomi particolari, per ragioni di prevenzione e consapevolezza: chi svolge attività sportiva può avere un riscontro tecnico sul proprio appoggio, chi passa molte ore in piedi trova nel test uno strumento per valutare l'efficienza dell'appoggio, e chi avverte dolori frequenti può portare i dati al proprio medico per indagare se l'appoggio abbia un ruolo nel problema.

Dalla misurazione alla tecnologia

Grazie a strumenti come la scansione 3D e i sistemi CAD-CAM, i tecnici ortopedici di Medical possono utilizzare le informazioni raccolte per progettare, su indicazione medica, plantari su misura o dispositivi medici di serie. Ogni dispositivo viene calibrato tenendo conto delle caratteristiche uniche di ciascun piede e delle necessità cliniche evidenziate dal medico prescrittore.

Un passo verso la consapevolezza

Il test baropodometrico è quindi uno strumento di valutazione tecnica e preventiva, che aiuta le persone a conoscere meglio i propri piedi e fornisce al medico e al tecnico ortopedico dati utili per eventuali percorsi successivi. Un piccolo gesto, semplice e non invasivo, che rappresenta il primo passo per camminare con maggiore sicurezza e salute.

