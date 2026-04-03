Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza

Dolori al piede, difficoltà nella camminata o fastidi che nel tempo possono coinvolgere anche ginocchia e schiena sono disturbi sempre più frequenti. In molti casi il problema nasce da un'alterazione dell'appoggio plantare e richiede una valutazione attenta.Per affrontare correttamente queste problematiche è spesso utile la collaborazione tra diverse figure professionali, ognuna con competenze specifiche.Ne parliamo con Alessio Fiore, podologo, e Sergio Squeo, tecnico ortopedico, che tra Molfetta e Giovinazzo collaborano per offrire ai pazienti un percorso completo che parte dalla valutazione clinica e arriva, quando necessario, alla realizzazione di un plantare su misura.«Il podologo si occupa della valutazione clinica del piede e delle sue patologie. Attraverso la visita e, quando necessario, con l'aiuto di esami strumentali come la baropodometria, è possibile analizzare l'appoggio plantare, la distribuzione dei carichi e individuare eventuali alterazioni funzionali.Questo permette di comprendere meglio l'origine di molti disturbi del piede e di orientare il paziente verso il trattamento più appropriato».«Il tecnico ortopedico interviene quando è necessario realizzare un dispositivo ortopedico su misura, come il plantare.Il nostro lavoro consiste nel rilevare i parametri tecnici utili alla progettazione del dispositivo e nel costruire il plantare personalizzato in base alle caratteristiche del piede e alle indicazioni cliniche ricevute.L'obiettivo è quello di trasformare la valutazione clinica in una soluzione concreta, progettando un supporto che possa migliorare l'appoggio e la funzionalità del piede durante la camminata».«La salute del piede spesso richiede un approccio multidisciplinare.La valutazione clinica del podologo e la realizzazione tecnica del plantare da parte del tecnico ortopedico sono due passaggi diversi ma complementari. Il primo serve a comprendere il problema e definire il percorso terapeutico, il secondo a realizzare un dispositivo su misura che possa aiutare concretamente il paziente nella vita quotidiana».La collaborazione tra professionisti permette di offrire ai pazienti un percorso più chiaro e completo, nel quale ogni figura contribuisce con le proprie competenze specifiche.Un approccio basato sulla collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per affrontare molte problematiche legate al piede e alla postura, migliorando la qualità della vita delle persone.