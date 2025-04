Nuove strategie urbane, l'11 aprile incontro pubblico a Giovinazzo

Questo il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 11 aprile, alle ore 17.30, nella Sala San Felice di Giovinazzo.L'iniziativa rientra nel più ampio progetto che vede coinvolti i Comuni dii finalizzato alla preparazione ed elaborazione di una strategia territoriale urbana volta a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e resilienti, generando effetti moltiplicatori rilevanti per l'intero territorio di riferimento e per la qualità della vita dei suoi abitanti, rafforzando altresì le relazioni sociali ed economiche nei luoghi in cui la popolazione risiede, lavora ed effettua gli spostamenti giornalieri casa/lavoro.Il Comune di Molfetta, capofila del polo di cui fanno parte anche i comuni di Giovinazzo e Terlizzi, è destinatario di un finanziamento di oltre5 milioni di euro, da parte della Regione Puglia, per interventi ricompresi all'interno di una strategia urbana territoriale che si svilupperà lungo la fascia costieraIl finanziamento prevede l'implementazione di strategie di rigenerazione urbana, investimenti per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale, del paesaggio e dell'archeologia industriale - sia nei centri storici che nelle periferie urbane oggetto di degrado e abbandono - strettamente funzionali alla creazione di attivatori socioculturali volti a favorire l'aggregazione sociale di comunità, l'incremento di conoscenza e consapevolezza culturale e la fruizione da parte di diversi target di pubblico; investimenti per lo sviluppo di offerta turistica innovativa e sostenibile (servizi, infrastrutture e ricettività) a impatto sociale ed ecologico e valorizzazione a fini turistici del patrimonio appartenente al demanio.sono destinatari di un finanziamento di 1milione e cinquecentomila euro ciascuno per un totale, inclusi i 5milioni di Molfetta, di 8milioni di euro attribuiti al polo delle tre città. La strategia proposta per il polo terrà conto anche dei suggerimenti e delle proposte avanzate, a seguito di incontri pubblici, con cittadini, stakeholder e il mondo dell'associazionismo.All'incontro di venerdì 11 aprile, aperto alla cittadinanza, interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo, Gaetano Depalo, il dirigente del III Settore Urbanistica – Ambiente del Comune di Molfetta, ing. Alessandro Binetti, e l'arch. Mauro Saito.